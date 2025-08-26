Read in English.

Los parques estatales de Delaware son conocidos por la diversidad de sus paisajes: playas, senderos boscosos del interior y caminos soleados que serpentean entre bosques y marismas.

Sin embargo, para las personas con discapacidad o movilidad reducida, estas experiencias naturales han estado fuera de su alcance durante mucho tiempo, bloqueadas no por vallas ni portones, sino por raíces, tierra, arena y piedras.

Eso está empezando a cambiar. El Departamento de Recursos Naturales y Control Medioambiental de Delaware amplió recientemente su programa “Action Trackchair”, desplegando cinco sillas de ruedas todoterreno en los parques estatales. Estas son las primeras sillas de este tipo disponibles para el público en Delaware, y ya están proveyendo acceso a senderos y conciertos a nuevos visitantes.

“Algunos de nosotros asistimos a una conferencia y vimos estas sillas de ruedas ‘Trackchairs’. Además, como parte de esa conferencia, existe una subvención para solicitarlas y obtenerlas”, dijo Grant Melville, administrador de la sección de operaciones de DNREC.

“Los Parques Estatales de Delaware realmente enfatizan y priorizan la accesibilidad. Nos enfocamos en nuestros usuarios y nos esforzamos por ofrecer una experiencia accesible para todos. Así que, cuando vimos estas sillas de ruedas, pensamos: ‘Queremos esto para los Parques Estatales de Delaware’. Así que solicitamos la subvención”.

Después de obtener la financiación de la subvención, Delaware agregó una silla de ruedas todoterreno “Trackchair” en el parque estatal White Clay Creek del condado de New Castle en 2024. Melville dijo que los comentarios han sido muy positivos.

“Ese día, cuando lo presentamos en el Parque Estatal White Clay Creek, un señor con discapacidad hablaba de la libertad que le brindaba poder recorrer los senderos”, dijo. “Y todos se emocionaron muchísimo. Entonces dijimos: ‘Vamos a extender esto por todo el estado’. Ese fue el siguiente paso”.

Cada silla cuesta alrededor de 20,000 dólares y viene equipada con escalones similares a los de un tanque, faros, bocinas y asientos ajustables que pueden inclinarse hacia adelante o hacia atrás dependiendo del terreno.