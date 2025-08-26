‘Se sentía como estar en libertad’: Delaware amplía el acceso a la naturaleza con sillas de ruedas todoterreno en los parques estatales
El estado amplía su programa de sillas de ruedas todoterreno a 5 parques, brindando más acceso a senderos para personas con problemas de movilidad.
Los parques estatales de Delaware son conocidos por la diversidad de sus paisajes: playas, senderos boscosos del interior y caminos soleados que serpentean entre bosques y marismas.
Sin embargo, para las personas con discapacidad o movilidad reducida, estas experiencias naturales han estado fuera de su alcance durante mucho tiempo, bloqueadas no por vallas ni portones, sino por raíces, tierra, arena y piedras.
Eso está empezando a cambiar. El Departamento de Recursos Naturales y Control Medioambiental de Delaware amplió recientemente su programa “Action Trackchair”, desplegando cinco sillas de ruedas todoterreno en los parques estatales. Estas son las primeras sillas de este tipo disponibles para el público en Delaware, y ya están proveyendo acceso a senderos y conciertos a nuevos visitantes.
“Algunos de nosotros asistimos a una conferencia y vimos estas sillas de ruedas ‘Trackchairs’. Además, como parte de esa conferencia, existe una subvención para solicitarlas y obtenerlas”, dijo Grant Melville, administrador de la sección de operaciones de DNREC.
“Los Parques Estatales de Delaware realmente enfatizan y priorizan la accesibilidad. Nos enfocamos en nuestros usuarios y nos esforzamos por ofrecer una experiencia accesible para todos. Así que, cuando vimos estas sillas de ruedas, pensamos: ‘Queremos esto para los Parques Estatales de Delaware’. Así que solicitamos la subvención”.
Después de obtener la financiación de la subvención, Delaware agregó una silla de ruedas todoterreno “Trackchair” en el parque estatal White Clay Creek del condado de New Castle en 2024. Melville dijo que los comentarios han sido muy positivos.
“Ese día, cuando lo presentamos en el Parque Estatal White Clay Creek, un señor con discapacidad hablaba de la libertad que le brindaba poder recorrer los senderos”, dijo. “Y todos se emocionaron muchísimo. Entonces dijimos: ‘Vamos a extender esto por todo el estado’. Ese fue el siguiente paso”.
Cada silla cuesta alrededor de 20,000 dólares y viene equipada con escalones similares a los de un tanque, faros, bocinas y asientos ajustables que pueden inclinarse hacia adelante o hacia atrás dependiendo del terreno.
Ahora están disponibles para uso gratuito en cinco parques estatales: White Clay Creek, Cape Henlopen, Lums Pond, Killens Pond y Trap Pond.
“Nuestros senderos varían”, dijo Melville. “Tenemos senderos de polvo de piedra, senderos de tierra de una sola vía, y si tienes problemas de movilidad o vas en silla de ruedas, eso es lo que los hace casi inaccesibles… Esto elimina todo eso”.
Para Dawn Worthly, visitante habitual de White Clay Creek, la silla de ruedas todoterreno “Trackchair” convirtió su experiencia al aire libre en algo completamente nuevo. Le ha permitido ver partes del parque a las que nunca antes había accedido.
“He estado allí antes por diferentes razones, pero solo me sentaba en un banco o miraba a mi alrededor y caminaba con muletas, pero no podía ir muy lejos”, dijo. “Es divertido, estaba al aire libre y bajo el sol. Me sentí en libertad”, dijo. “Me hizo sentir feliz… y emocionada. Me sentí importante. Pude hacer lo que otros podían”.
Ahora, se ha convertido en una defensora, mostrando la silla en la serie de conciertos del parque y alentando a otros visitantes y cuidadores a utilizar el programa.
“Creo que es maravilloso incluir a personas con discapacidad o personas mayores que no pueden desplazarse porque se pierden mucho al no poder ver las cosas”, añadió. “Deberían tenerlo en todas partes… incluso en Disneyland o Disney World, también deberían tener cosas así”.
Melville se hizo eco de ese sentimiento y dijo que DNREC está considerando agregar sillas de ruedas todoterreno “Trackchairs” en otros parques.
Las sillas se pueden usar de forma gratuita durante un período de tres horas, pero es necesario hacer reservas en el sitio web de accesibilidad del estado.
