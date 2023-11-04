هذا المقال هو جزء من سلسلة Every Voice, Every Vote.

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في إحدى أمسيات يونيو من عام 2022، اندلع تبادل لإطلاق النار بين العديد من الرجال في شارع هادئ في حي بوينت بريز بجنوب فيلادلفيا.

كانت آدي ديمبسي، البالغة من العمر 75 عاما، قد أحضرت للتو أحفادها من اللعب في الخارج عند سماعها لطلقات نارية. انتظروا وصول قسم شرطة فيلادلفيا ثم غادروا.

وعلمت لاحقا أن حفيدها رحيم هارغست البالغ من العمر 36 عاما كان أحد الرجلين اللذين قتلا في الشارع.

وفي صباح اليوم التالي، رأت هي واثنين من الجيران أن الدماء لا تزال على الرصيف. أحضروا المكانس والدلاء والقفازات وبدأوا في العمل.

“لم يكن هناك أحد آخر ليفعل ذلك، لذلك قمت به”، قالت.

في أحياء فيلادلفيا، حيث تتكرر عمليات إطلاق النار، غالبًا ما يقوم أحباء الضحايا بالأعمال الخطرة والمؤلمة المتمثلة في تنظيف الدم والنفايات البيولوجية الأخرى في خضم الحزن. ستطلق إدارة شرطة فيلادلفيا قريبا برنامجًا تجريبيا لتقديم هذه الخدمة عند حدوث أعمال عنف في مكان عام خارجي.

لقد دقت وكالات المدينة والمجموعات غير الربحية ناقوس الخطر بشأن هذه المشكلة خلال العامين الماضيين، وفقا لتسجيلات الاجتماعات العامة والتقارير والوثائق الأخرى التي حصلت عليها WHYY News.

في جلسة استماع للجنة السلامة العامة بمجلس المدينة في مارس 2021، قدم ممثلون عن شراكة مناهضة العنف في فيلادلفيا تقريرا بعنوان “دم على أيدينا”. وتضمنت شهادات مسجلة وصورًا للعملاء الذين أُجبروا على تنظيف الدماء وغيرها من البقايا بعد فقدان أحد أحبائهم.

وقالت تانيا شارب، الأستاذة المساعدة في العمل الاجتماعي بجامعة تورنتو والتي ساهمت في التقرير: “إن الأمر يتعلق بقضية السلامة والأمن والرفاهية الثابتة والمعرضة للخطر، ويتعلق بالموت الأسود التراكمي المزمن”. “يتعلق الأمر أيضًا بعدم السماح للأفراد بالحق في الحزن عندما نفهم مدى تكرار حدوث ذلك.”

‘لا توجد اجرائات’

بموجب البروتوكولات الحالية، يجوز لضابط قسم شرطة فيلادلفيا الذي يستجيب لإطلاق نار في مكان عام أن يطلب “التطهير” من إدارة الإطفاء في فيلادلفيا، وفقًا لفرانسيس هيلي، المستشار الخاص لمفوض الشرطة لدى إدارة شرطة فيلادلفيا.

وأشار إلى أن الغسيل “في الواقع ليس أكثر من خرطوم يدفع الأشياء إلى المجاري، وهي ليست الطريقة المناسبة للقيام بمثل هذه الأشياء”.

في عام 2022، قامت آدارا كومبس بإنشاء مكتب الدفاع عن حقوق الضحايا في المدينة لمعالجة احتياجات الأشخاص الذين تضرروا من العنف المسلح والجرائم الأخرى.

وتقول إن أحد زملائها في مكتب المفتش العام نبهها إلى الفجوة الموجودة في بروتوكول تنظيف مسرح الجريمة، وبدأت في المطالبة بتوفير التمويل للتعامل مع هذه القضية.

قالت كومبس،”من الواضح أن لا أحد يرغب في أن يضطر أحد أفراد المجتمع إلى الخروج إلى الشوارع والجلوس على أيديهم وركبهم لتنظيف موقع جريمة”. “لهذا السبب قاتلنا بشغف كبير لمعالجة هذه المسألة بسرعة بمجرد أن كانت لدينا الفرصة والتمويل الكافي للقيام بذلك.”

وفقا لما قاله هيلي، تقوم إدارة شرطة فيلادلفيا حاليا بإنهاء عقد مع شركة تنظيف محترفة. اعتبارا من هذا الخريف، سيقوم المحققون الذين يصلون إلى موقع الجريمة الذي يحتوي على دماء أو مخلفات حيوية بإعلام الإذاعة الشرطية، وسيقوم الموظفون هناك بتوثيق الطلب. سيقوم موظفو الإذاعة الشرطية بالاتصال بالشركة المتعاقدة للتنظيف، وسيبقى ضابطان في الموقع لمدة 90 دقيقة أو حتى وصول الشركة.

لن ينطبق البروتوكول إلا على عمليات إطلاق النار التي تحدث في الخارج. وقال مكتب المدير العام للمدينة عبر البريد الإلكتروني إن الهدف هو “ضبط العملية والتعلم من هذه المرحلة قبل الذهاب إلى المساكن الخاصة للعائلات المتضررة”.

سلطة فيلادلفيا للإسكان لديها بالفعل عقد لتنظيف مواقع الجرائم التي تحدث في وحداتها. كما أنهم يحيلون السكان إلى مستشارين وموارد أخرى، وفقا للمتحدث باسم الإدارة.

قد يكون أصحاب المنازل الفردية قادرين على استخدام تأمينهم الخاص أو برنامج مساعدة ضحايا الجرائم الخاص بالدولة لدفع تكاليف الخدمات. يقول الناشطون إن التمويل المتاح لا يغطي بالكاد التكلفة، والتي يقدرها شراكة مكافحة العنف في فيلادلفيا بين 2,000 $ و20,000 $.

في عام 2021، قدمت شراكة مكافحة العنف في فيلادلفيا توصية لقادة المدينة بإمكانية إنشاء فريق تنظيف للتعامل مع مواقع الجرائم العامة أو التنسيق مع مقاولين خاصين لتنظيف المخلفات الحيوية. حددوا ثمانية أكواد بريدية تأثرت بشكل كبير بالجرائم المميتة ويجب أن تكون أول من تستفيد من هذا البرنامج التجريبي.

ويأمل هيلي في تنفيذ البرنامج التجريبي لعمليات إطلاق النار العامة في المناطق الشرطية 24 و 25 هذا الخريف.

قال: “نحن نحاول التأكد من أن لدينا سياسة قائمة على أسس قوية جدية”،. “أريد التأكد من أن [المورد] يمكن أن يتعامل فعلياً مع الحجم… هذا تغيير جذري في كيفية أداء أعمالنا.”

هناك أكثر من 1,400 حادث إطلاق نار في فيلادلفيا هذا العام، منها 335 حادثا مميتا، وفقا لمكتب المراقب. تخصص المدينة 500,000 $ للبرنامج التجريبي وتعمل على وضع ميزانية سنوية نهائية لتنظيف مواقع الجرائم، وفقا لكومبس.

قال آدم جير، نائب مفتش عام للسلامة العامة في مدينة فيلادلفيا، إنه من الأمور الحاسمة أن توسع إدارة شرطة فيلادلفيا بالبرنامج التجريبي إلى جميع الأحياء في أقرب وقت ممكن.

“إذا كانوا يتصلون ويرضون بالمقاول، فلنستمر في السير قدما”، قال.

ديمبسي، الجدة من منطقة بوينت بريز، تقول إن حوادث إطلاق النار جزء من حياتها في حيها، ولن تتوقف. لا يزال هناك ثقب رصاص في غرفة معيشتها منذ اليوم الذي تم فيه إصابة حفيدها.

إنها تأمل في المرة القادمة التي يترك فيها حادث إطلاق نار بركا من الدماء في حيها، ألا تكون هي من تقوم بتنظيفه.

قالت: “كنت غاضبة لأنني اضطررت إلى القيام بذلك”. يجب أن يكون لدى الشرطة شخص للقيام بذلك، بدلاً من أن يتوقعوا من العائلة القيام به.”

الضرر النفسي والجسدي

من غير المرجح أن يكون أفراد العائلة أو الضحايا المشتركين الآخرين قادرين على حماية أنفسهم بشكل كاف وإزالة جميع المخاطر البيولوجية بشكل كامل أثناء تنظيف موقع الجريمة،وفقا لما قاله سكوت فوجل ، مدرب معتمد من جمعية الاسترداد البيولوجي الأمريكية الذي يعلم فنيي التنظيف الآخرين كيفية اتباع معايير الصناعة.

“إذا لم نقم بتنظيفها بشكل صحيح… فإنها تشكل خطرا”، قال. “وعندما تنظر إلى الأطفال الذين يلمسون الأسطح، عندما تنظر إلى الأطفال وهم يلعبون في المناطق… إنها قضية صحة عامة.”

بول جاكسون نشأ في شمال فيلادلفيا. يقول إنه على كتلته كان من المعتاد أن يرى الجيران، خصوصًا النساء المسنات، يقمن بتنظيف الدماء. ويقول إن جدته كلفته مرة واحدة بتنظيف السلم الخارجي بعد حادث إطلاق نار.

كما يتذكر المياه الوردية المحمرة التي تجري في خزان تجميع الأمطار.

“صدمة القتل، صدمة أنها اضطرت لتنظيف ذلك بينما الأطفال يركضون بجوارها ويراقبون ذلك”، قال جاكسون، الذي أصبح الآن مستشارا ومنظما مجتمعيا يعمل مع منظمة فرونتلاين دادز. “إذا كنت من فيلادلفيا الشمالية، فيلادلفيا الغربية، العديد من الأشخاص نشأوا وهم يراقبون هذا ولا يعتقدون أنها صدمة حتى في وقت لاحق.”

تعرض الشخص للدماء وبقايا أخرى بعد وقوع حادث إطلاق النار يمكن أن يسبب مشاكل طويلة الأمد مثل الاكتئاب والقلق واضطراب ما بعد الصدمة وفقًا لشارب، الذي أسس مركز البحث والابتكار لناجين الجرائم من السود. وقالت إنها التقت بناجين يعانون من فترات مراقبة مفرطة، والذين يعانون من كوابيس ليلية ونهارية حول رذاذ الدم، والذين يقلقون غالبًا من أن ملابسهم ملوثة بالدم عندما تكون نظيفة تمامًا.

“الروائح تكون محفزة، الأصوات تكون محفزة”، قالت. “إنها تسبب الكثير من المشاكل.”

من يتحمل التكاليف؟

في ولاية بنسلفانيا، قد يتمكن الأشخاص الذين فقدوا أحبائهم جراء حادث إطلاق نار من استخدام أموال برنامج مساعدة ضحايا الجريمة التابع للولاية لتوظيف خدمة تنظيف. ولكن هناك حد أقصى قدره 500 $ للضحية، ويمكن للضحايا استخدامها فقط لدفع تكلفة تنظيف منزل خاص.

كان البرنامج يغطي في السابق فقط المواقع الداخلية، ولكن في عام 2021 قامت الولاية بتوسيع السياسة لتشمل الرواق والسلالم والمناطق الخارجية التي يتحمل الضحية مسئوليتها للصيانة، وفقًا لممثل عن لجنة بنسلفانيا للجريمة والاضطرابات. تكون أيضًا تنظيف مكان وقوف السيارة أو منطقة التخزين الخاصة بالضحية مؤهلة للدعم.

ولكن القليل من الأشخاص يستفيدون من هذا الخيار، والرفض يكون شائعًا.

ألكسندرا عبود، مديرة بنسلفانيا لمنظمة وطنية تعرف بـ “ناجين من الجرائم من أجل السلام والعدالة”، تقول إن منظمتها تعمل حاليًا على دفع الولاية لزيادة الحد الأقصى للتعويض من 500 $ إلى 5,000 $.

“لقد قمنا بذلك بنجاح في ميشيغان للتو”، قالت. “لذلك هذه هي الأرقام التي ندعو إليها كخطوة في الاتجاه الصحيح.”

وفقًا لتقرير حديث من منظمة عبود، قد قامت ولايتا إنديانا وكانساس بالفعل بتمرير قوانين تضيف تنظيف مواقع الجرائم إلى قائمة النفقات المقبولة.

يقول سكوت فوجل، فني وصاحب شركة تنظيف، إن هناك حملة لتشريعات ولاية تتطلب من المدن توظيف مقاولين محترفين لهذا العمل. حاليًا، يسعى للحصول على درجة الدكتوراه في السياسات المتعلقة بالاستجابة للحوادث البيولوجية ويأمل في العمل مع أعضاء البرلمان في نيو جيرسي لإنشاء بروتوكول ولاية.

“نحن نتحدث عن حوادث إطلاق النار، لكننا لا نتحدث عن تعرض الضحايا بعد ذلك”، قال. “وهذا أمر ضخم ومفقود كبير.”

يقول روبن جونز من فرونتلاين دادز إنه يجب على المدينة أن تعمل مباشرة مع العائلات لمساعدتهم في التعامل مع بقايا ضحايا العنف بالأسلحة بالطريقة التي يختارونها.

“عندما تضطر إلى غسل الدم البشري في المصرف كما لو كان ذلك في فيلم أو مجزرة، فإن ذلك يشير إلى نقص الرعاية والاهتمام بفقدان الحياة البشرية”