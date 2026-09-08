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Una fiesta en una casa de Dover dio un giro siniestro después de que el anfitrión pidiera que se marchasen a cuatro individuos no invitados de Wilmington, quienes habían llegado pasada la medianoche.

En lugar de eso, según los registros del tribunal federal, se cubrieron el rostro con máscaras, sacaron armas de fuego y proclamaron ser miembros de los “6ixers”, una pandilla callejera de Wilmington cuyo nombre es una variación del de los 76ers, el equipo de baloncesto profesional de Filadelfia.

Se acercaron a un invitado, conocido por su faceta de influencer en internet, y le ordenaron vaciar los bolsillos. Él se negó, pero uno de ellos lo golpeó con una pistola y otro le arrebató el teléfono móvil.

Desbloquéalo, exigieron.

Él se resistió. Tras recibir otro puñetazo, finalmente obedeció y abrió la aplicación Cash App en el teléfono; los agresores la utilizaron para transferir unos $1,500 a varias cuentas bajo su control.

Los hombres armados le obligaron a entregar su gorro Louis Vuitton, sus gafas inteligentes Meta y un collar de diamantes con un gran colgante que decía “3X”; luego huyeron a toda velocidad en un Dodge Charger blanco.

Ese episodio de violencia, detallado en una denuncia penal federal que derivó en una acusación formal este mes ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Delaware, ocurrió en cuestión de instantes una noche de marzo.

Sin embargo, tras escapar, en lugar de mantener un perfil bajo, los tres hombres y un menor dejaron un rastro digital considerable para la policía de Dover y el FBI, según indican los registros judiciales.

Las burlas en redes sociales dejan pistas para los investigadores

Utilizaron las redes sociales, sin cubrirse el rostro, para alardear del robo, posar con los objetos sustraídos y burlarse de la víctima, según señalaron las autoridades en los documentos judiciales.

Pero, como a veces sucede en la era digital, las acciones descritas por las autoridades permitieron que la investigación avanzara con bastante rapidez. La policía y los agentes federales siguieron el rastro electrónico del dinero hasta los sospechosos, quienes habían hecho público su delito, afirmaron los fiscales.

En una foto publicada en redes sociales, uno de los sospechosos –que lleva puesto el collar de diamantes con el colgante– agita un fajo de billetes, mientras otro luce el gorro Louis Vuitton. La víctima reconoció ambos objetos como suyos y afirmó que esos hombres eran dos de sus agresores.

En un video publicado en Instagram, uno de los sospechosos apuntó con la mano simulando un arma y ordenó: “Entrégalo todo”, según recoge la denuncia. Otros dos hombres, uno de ellos sin máscara y riendo, levantaron las manos en señal de rendición fingida y bromearon diciendo: “Puedes quedarte con todo” y “Soy creador de contenido”.

Ese comentario parecía hacer referencia a la “carrera como influencer de internet” de la víctima, según la denuncia. La identidad de la víctima no fue revelada.

En otro video, un hombre sin máscara, cuyo rostro era parcialmente visible, declaró que estaba haciendo un “PSA” (anuncio de servicio público). “Ya ven cómo nos llevamos las… cadenas anoche”, presumió, añadiendo: “Vimos un tesoro y nos quedamos con ese tesoro, ¿me entienden?”. El hombre también hizo referencia a “the 6” (el 6), término que, según la acusación formal, se refiere al grupo “6ixers”.