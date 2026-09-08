“Vimos un tesoro”: las autoridades federales afirman que tres miembros de la banda “6ixers” de Wilmington presumieron en internet y se burlaron de la víctima tras un robo en Dover
Se acusa a los hombres de robar a un influencer en internet y de dejar tras de sí para los investigadores un rastro de publicaciones en redes sociales y pagos digitales.
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Una fiesta en una casa de Dover dio un giro siniestro después de que el anfitrión pidiera que se marchasen a cuatro individuos no invitados de Wilmington, quienes habían llegado pasada la medianoche.
En lugar de eso, según los registros del tribunal federal, se cubrieron el rostro con máscaras, sacaron armas de fuego y proclamaron ser miembros de los “6ixers”, una pandilla callejera de Wilmington cuyo nombre es una variación del de los 76ers, el equipo de baloncesto profesional de Filadelfia.
Se acercaron a un invitado, conocido por su faceta de influencer en internet, y le ordenaron vaciar los bolsillos. Él se negó, pero uno de ellos lo golpeó con una pistola y otro le arrebató el teléfono móvil.
Desbloquéalo, exigieron.
Él se resistió. Tras recibir otro puñetazo, finalmente obedeció y abrió la aplicación Cash App en el teléfono; los agresores la utilizaron para transferir unos $1,500 a varias cuentas bajo su control.
Los hombres armados le obligaron a entregar su gorro Louis Vuitton, sus gafas inteligentes Meta y un collar de diamantes con un gran colgante que decía “3X”; luego huyeron a toda velocidad en un Dodge Charger blanco.
Ese episodio de violencia, detallado en una denuncia penal federal que derivó en una acusación formal este mes ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Delaware, ocurrió en cuestión de instantes una noche de marzo.
Sin embargo, tras escapar, en lugar de mantener un perfil bajo, los tres hombres y un menor dejaron un rastro digital considerable para la policía de Dover y el FBI, según indican los registros judiciales.
Las burlas en redes sociales dejan pistas para los investigadores
Utilizaron las redes sociales, sin cubrirse el rostro, para alardear del robo, posar con los objetos sustraídos y burlarse de la víctima, según señalaron las autoridades en los documentos judiciales.
Pero, como a veces sucede en la era digital, las acciones descritas por las autoridades permitieron que la investigación avanzara con bastante rapidez. La policía y los agentes federales siguieron el rastro electrónico del dinero hasta los sospechosos, quienes habían hecho público su delito, afirmaron los fiscales.
En una foto publicada en redes sociales, uno de los sospechosos –que lleva puesto el collar de diamantes con el colgante– agita un fajo de billetes, mientras otro luce el gorro Louis Vuitton. La víctima reconoció ambos objetos como suyos y afirmó que esos hombres eran dos de sus agresores.
En un video publicado en Instagram, uno de los sospechosos apuntó con la mano simulando un arma y ordenó: “Entrégalo todo”, según recoge la denuncia. Otros dos hombres, uno de ellos sin máscara y riendo, levantaron las manos en señal de rendición fingida y bromearon diciendo: “Puedes quedarte con todo” y “Soy creador de contenido”.
Ese comentario parecía hacer referencia a la “carrera como influencer de internet” de la víctima, según la denuncia. La identidad de la víctima no fue revelada.
En otro video, un hombre sin máscara, cuyo rostro era parcialmente visible, declaró que estaba haciendo un “PSA” (anuncio de servicio público). “Ya ven cómo nos llevamos las… cadenas anoche”, presumió, añadiendo: “Vimos un tesoro y nos quedamos con ese tesoro, ¿me entienden?”. El hombre también hizo referencia a “the 6” (el 6), término que, según la acusación formal, se refiere al grupo “6ixers”.
Además, la madre de la víctima llamó al teléfono de su hijo horas después del robo y alguien contestó, informaron las autoridades. Utilizando un tercer teléfono, grabó en video la llamada, y el hombre que respondió dijo: “Le robamos a ese… $1,500”, según la denuncia.
Las autoridades señalan que la víctima pudo identificar a los hombres que, según afirmó, lo atacaron, gracias a las fotos y videos que ellos mismos publicaron.
Ahora, tres hombres identificados como miembros de los 6ixers afrontan cargos por robo que podrían llevarlos a prisión hasta por 20 años a cada uno. Los fiscales decidieron no presentar cargos contra el menor de edad, cuya edad no fue divulgada.
Damire Lee, de 22 años, y Jerome Pegram y Jeremiah Cunningham, ambos de 19 años, permanecen detenidos sin derecho a fianza por considerarse que representan “un peligro para la comunidad”, declaró Ben Wallace, fiscal federal para Delaware.
Las cuentas de Cash App de Pelgram, Cunningham y la novia de Lee recibieron dinero electrónicamente de la víctima, indica la denuncia.
Los tres hombres fueron detenidos por la policía en un plazo de 10 días tras el robo y fueron acusados formalmente por fiscales federales en julio. Pegram tenía el colgante de diamantes y Lee conducía un Dodge Charger blanco en el momento de su arresto, informaron las autoridades.
Un gran jurado federal en Wilmington acusó formalmente al trío este mes.
Ninguno de los abogados defensores de Pegram, Cunningham o Lee respondió a las consultas de WHYY News sobre el caso.
“Es imposible hacer nuestro trabajo si no contamos con colaboración”
Wallace señaló que los agentes federales estaban al tanto de la existencia de la pandilla de los 6ixers antes del robo, pero que no habían procesado a ninguno de sus miembros. Indicó que la policía de Wilmington colaboró con los detectives de Dover y los agentes federales para identificar a los sospechosos.
El caso destaca por las “provocaciones realmente descaradas hacia la víctima, tanto en las redes sociales como posteriormente en una llamada telefónica a la madre de la víctima”, afirmó Wallace. “Creo que será un logro importante mantener a estos delincuentes fuera de las calles”.
La policía de Wilmington y la oficina del Fiscal General no quisieron revelar si habían investigado, imputado o procesado previamente a algún miembro de los 6ixers.
Wallace afirmó que una prioridad para los fiscales federales de su oficina y de todo el país es “perseguir a grupos violentos organizados, pandillas, pseudopandillas y personas que causan problemas en vecindarios donde la inmensa mayoría de las personas que viven allí son gente trabajadora que simplemente se ocupa de sus asuntos”.
Con ese fin, Wallace señaló que su oficina colabora con los cuerpos policiales de Delaware “para tratar de frenar esa violencia y erradicarla en la medida de lo posible”.
Si bien el caso contra los miembros de los 6ixers se vio reforzado por pruebas digitales, los documentos judiciales también destacan la colaboración de la víctima y de su madre.
“Es imposible hacer nuestro trabajo si no contamos con la cooperación de quienes presencian la comisión de delitos o son víctimas de ellos”, afirmó Wallace. “Hace falta valentía para dar el paso y nosotros siempre corresponderemos a esa valentía con todo el esfuerzo y la tenacidad posibles”.
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