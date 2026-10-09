Santos Maria Chilel Soto caminaba por este campo de maíz ya cosechado junto a su pareja, Minivaldo Velásquez, y dos de sus cinco hijos cuando recibió un disparo mortal.
Santos Maria Chilel Soto caminaba con su pareja y dos de sus hijos cuando recibió un disparo mortal en un campo de la zona de Ellendale. Su familia aún tiene preguntas.
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Santos Maria Chilel Soto salió a caminar con su familia la tarde del 18 de septiembre y nunca regresó a casa.
Esta mujer guatemalteca de 39 años, residente de Georgetown, era madre de cinco hijos. Soto caminaba por un campo abierto cerca de South Old State Road, en Ellendale, junto a su pareja, Minibaldo Velásquez, y dos de sus hijos, cuando presuntamente recibió un disparo de un rifle de caza, según una declaración jurada de causa probable de la Policía Estatal de Delaware.
Agentes de la Policía Estatal de Delaware le brindaron atención médica antes de que Soto fuera trasladada al Hospital Bayhealth en Milford, donde se confirmó su fallecimiento.
La policía arrestó a Walter Moorhead, un hombre de 74 años oriundo de Salisbury, Maryland, quien cazaba ciervos desde un escondite a nivel del suelo en el mismo campo.
Yolin Chilel Soto, hermana de María, habló sobre la personalidad de la fallecida y lo que ella significaba para la comunidad en general.
“Mi hermana pues era una mujer que todo el mundo la quería, ella conoce muchísima más gente. Hay mucha gente eh que incluso americanos”, Chilel Soto dijo. “Ella trabajaba de limpieza, muchos americanos que la conocen. Eh, nos han visitado y ellos no lo pueden creer. En realidad es algo sorprendente”.
Según documentos judiciales, Moorhead declaró a los investigadores que cazaba con un rifle equipado con mira telescópica cuando vio lo que creyó que era una cierva. Relató que el animal se movió, por lo que cambió su posición y la del rifle antes de disparar hacia lo que pensaba que era el ciervo.
Posteriormente, Moorhead caminó hacia el lugar donde había disparado y dijo a los investigadores que vio a Soto con lo que parecía ser una herida de bala, rodeada por Velásquez y los dos niños. La declaración jurada indica que Velásquez caminaba a una distancia de un brazo de Soto cuando escuchó lo que describió a la policía como una “explosión”. Luego vio a Soto caer al suelo y notó que brotaba sangre de la parte frontal de su torso superior. Presionó la herida y llamó al 911.
La Policía Estatal de Delaware informó que los agentes acudieron al campo alrededor de las 7:40 p. m. La investigación preliminar del departamento determinó que Moorhead estaba cazando ciervos cuando creyó ver uno y disparó su rifle, alcanzando a Soto.
Su pareja recuerda el paseo familiar
Para Minivaldo Velásquez, la tarde comenzó como una salida familiar habitual.
Relató a WHYY News que, tras cenar, Soto quiso ir a la iglesia, pero los niños no querían ir. Entonces, ella le pidió que la acompañara a dar un paseo.
“Nosotros fuimos ahí como a las 6:40 p.m. y pues estacionamos la camioneta y (ella) dijo, ‘vamos a bajarnos a caminar’”, Velázquez dijo. “Estábamos caminando cerca entre un field, pero un field que ya no tiene plantación de maíz, ya el maíz piscaron todo eso, pues ahí camina mucha gente. Ella vestía su blusa amarilla y yo vestía una camiseta azul”.
Esa cronología difiere de la establecida en los documentos judiciales. La Policía Estatal de Delaware indicó que el tiroteo se reportó aproximadamente a las 7:40 p. m., mientras que la declaración jurada de causa probable sitúa el presunto delito en un intervalo de tiempo entre las 7:38 p. m. y las 7:42 p. m. WHYY News visitó la zona a la misma hora, aproximadamente, la semana siguiente para observar las condiciones del lugar. Alrededor de las 6:40 p. m., el campo y sus alrededores aún eran visibles. Se podían ver vehículos circulando por la Ruta 113, y desde allí se divisaban las carreteras que rodean el campo de maíz, incluidas South Old State Road y East Robbins Road.
Al caer la tarde, la cantidad de luz natural cambió. Hacia las 7 p. m., el campo estaba notablemente más oscuro.
Velásquez cuestiona la explicación de que Moorhead confundió a Soto con un ciervo.
“No hay ninguna excusa, eso son excusas que no son aceptables, no tiene sentido. Yo nunca he visto un venado de dos patas”, dijo. “Nosotros íbamos platicando, hablando, no tiene sentido, no”.
“Ese fue un asesinato a sangre fría”, él añadió. “No es accidente, no es accidente, 100%”.
La policía ha declarado que la investigación preliminar indica que Moorhead creía estar disparando a un ciervo.
La hermana de la víctima pide cambios en los requisitos de seguridad para armas de fuego
Yolin Chilel Soto, la otra hermana de María, dijo que todavía le cuesta entender cómo ocurrió el tiroteo.
Cuestionó la explicación de Moorhead, aunque reconoció que no puede saber qué pasaba por La mente de Moorhead en ese momento.
“No podría meterme en la mentalidad de este señor, pero si este señor realmente no está cuerdo, no está bien de la mente, obviamente él va a inventar cualquier barbaridad, va a decir lo que él vio porque realmente es lo que está en su mente”, dijo Chilel Soto.
Chilel Soto dijo que cree que alguien que maneja un arma de fuego debe asegurarse primero de a qué está disparando.
“Que si fuera una persona cuerda, pues obviamente antes de disparar ellos deben de asegurarse que realmente es un animal y qué clase de animal”, ella dijo. “Porque no va a disparar a alguien, a algo, al azar solamente por diversión o realmente fue racismo. Eso precisamente es el tema de este punto”.
Dijo que quiere ver salvaguardias adicionales para las personas que portan armas de fuego, incluidas evaluaciones psicológicas antes y después de que alguien reciba un arma.
“Que esta persona reciba ayuda psicológica antes de portar un arma y también que no solamente sea al principio, sino que tengan una continuidad”, dijo. “Que tengan una continuidad, que haya reglamentos nuevos en el cuidado de ellos mismos, en el cuidado de sus propias familias, en el cuidado de la sociedad porque no sabemos cuando una persona puede estar cuerda o cuando ya no”.
Chilel Soto afirmó que no aboga por prohibir totalmente el acceso a armas de fuego, sino que busca un proceso de seguimiento continuo tras la adquisición inicial de un arma.
Lo que permiten las normas de caza de Delaware
WHYY News consultó al Departamento de Recursos Naturales y Control Ambiental de Delaware (DNREC) para aclarar si la caza de ciervos estaba permitida en el momento del tiroteo y si era legal utilizar un rifle fuera de la temporada habitual de caza de ciervos del estado.
En un correo electrónico, DNREC indicó que cazar fuera de la temporada regular de ciervos en Delaware no constituye, por sí mismo, una ilegalidad. La caza de ciervos con armas de fuego convencionales está permitida en todo el estado del 13 al 22 de noviembre y del 16 al 24 de enero.
La agencia señaló que algunas propiedades están inscritas en el Programa de Asistencia por Daños Causados por Ciervos del estado, el cual autoriza la caza de ciervos sin cornamenta fuera de la temporada habitual.
Sin embargo, la caza ordinaria de ciervos sin cornamenta no está permitida en todo el estado salvo durante tres fines de semana de octubre y del 12 al 20 de diciembre. No obstante, DNREC confirmó que existe un permiso de asistencia por daños causados por ciervos registrado para la propiedad donde ocurrió el tiroteo.
Bajo el Programa de Asistencia por Daños Graves Causados por Ciervos de dicha iniciativa, se otorgan permisos gratuitos para cazar ciervos sin cornamenta, permitiendo capturas adicionales entre el 15 de agosto y el 15 de mayo. DNREC informó que, durante ese periodo, se puede utilizar cualquier arma legal en la zona de gestión de vida silvestre donde se ubica la propiedad para cazar un ciervo sin cornamenta.
DNREC indicó que determinar si la actividad de caza en este caso cumplió con el permiso y la legislación estatal forma parte de la investigación en curso.
El gobernador Meyer se reúne con la familia mientras la comunidad exige respuestas
El tiroteo ha captado la atención de miembros de la comunidad latina del condado de Sussex y de todo el estado. Asimismo, tras la muerte de Soto, ha circulado una petición exigiendo respuestas y medidas por parte de las autoridades estatales.
El gobernador Matt Meyer y miembros de su equipo visitaron a la familia durante el duelo por la muerte de Soto. WHYY News estuvo presente en el momento en que Meyer abandonaba el lugar.
Según la familia, le dijeron al gobernador que quieren que se investiguen completamente las circunstancias que rodearon la muerte de Soto y que están buscando cambios que creen que podrían hacer que las comunidades sean más seguras.
Chilel Soto dijo que la familia no busca venganza, sino que quiere que la ley determine lo que sucederá a continuación.
“Yo sé que la justicia de Dios primeramente va a llegar en segundo … pero también hay leyes puesta por Dios y que los hombres deben de efectuar y que deben de llevar eh a luz todo esto”, ella dijo. “Y pues esperamos en el gobernador, en en lo que en lo que concierne a la ley, pues que lleven en claridad esto, que lo saquen a luz debido y conforme a las reglas de la ley. Que se haga lo que conviene y lo que le compete a la ley, que la ley misma establezca”.
Moorhead se enfrenta a cinco presuntos cargos por delitos graves
Moorhead fue arrestado y acusado de homicidio involuntario, posesión de un arma de fuego durante la comisión de un delito grave y tres cargos de puesta en peligro temeraria.
Según la policía estatal, Moorhead compareció ante el tribunal de paz y fue puesto en libertad tras depositar una fianza en efectivo de 43,000 dólares.
Una familia que queda atrás
Para la familia de Chilel Soto, la pérdida afecta directamente a los cinco hijos que deja —cuatro de los cuales viven en Estados Unidos y uno permanece en Guatemala—, así como a las personas que la conocieron como madre, hermana y pareja.
Su familia ha expresado que desea respuestas sobre cómo una mujer que caminaba por un campo con su familia pudo ser confundida con un ciervo, y solicita a las autoridades que investiguen a fondo las circunstancias de su muerte.
La familia también ha pedido apoyo a la comunidad para afrontar las consecuencias económicas y emocionales del fallecimiento de Soto y para el cuidado de sus hijos. Se ha creado una campaña en GoFundMe para ayudar a la familia con los gastos derivados de su muerte.
La audiencia preliminar de Moorhead está programada para el viernes por la mañana.
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