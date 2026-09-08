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La violencia sigue azotando a Wilmington.

A principios de este mes, cuatro personas recibieron disparos en una vivienda del Lado Este de la ciudad; según una concejal, dicho vecindario había sido durante mucho tiempo un foco de tráfico de drogas y otros problemas.

La noche anterior al Día de la Independencia, un hombre que dormía en el porche de su casa, en ese mismo barrio, resultó gravemente herido después de que un grupo de adolescentes presuntamente le colocara fuegos artificiales en el bolsillo trasero del pantalón y estos explotaran.

También persiste una gran tensión tras los sucesos de una noche de finales de junio, cuando la policía mató a tiros a un joven de 19 años que, al parecer, apuntó con un arma a una multitud y salió corriendo. Los residentes han organizado varias protestas, incluida una frente a la casa de la fiscal general Kathy Jennings en Wilmington, donde los manifestantes exigieron la detención del agente –cuya identidad no ha sido revelada– responsable de la muerte a tiros de Kadir Skinner.

En lo que va de año, 58 personas han recibido disparos en Wilmington –entre ellas 12 menores– y se han registrado siete homicidios. El año pasado hubo 84 víctimas de disparos y 10 homicidios. En 2024, 101 personas recibieron disparos y 25 perdieron la vida. Aunque las cifras varían cada año, la persistente violencia armada ha convertido a esta ciudad de 71,000 habitantes en una de las más violentas de Estados Unidos en términos per cápita.

“Hay personas que no se sienten seguras en sus propios hogares debido a lo que ocurre en nuestra comunidad”, declaró a WHYY News el concejal Coby Owens. “Quieren poder dejar que sus hijos pequeños vayan caminando a la cancha de baloncesto o al parque del barrio. Pero, para ser sincero, es un grupo reducido de personas el que está alterando la vida de muchísima gente”.

A lo largo de las últimas décadas, sucesivas administraciones municipales y jefes de policía han puesto en marcha numerosas estrategias para combatir la violencia letal que persiste en unos pocos barrios situados, en gran medida, alrededor del distrito comercial del centro.

Ahora, el alcalde John Carney ha creado la Oficina de Seguridad Comunitaria. Para dirigir esta unidad –que actualmente cuenta con una sola persona pero podría ampliarse– ha nombrado a John Cook, un trabajador social de larga trayectoria que recientemente lideró una iniciativa estatal destinada a convencer a personas consideradas de alto riesgo de violencia para que abandonen sus actividades delictivas.

Cook, de 45 años, quien trabaja desde la oficina de Carney en el noveno piso del Ayuntamiento, declaró a WHYY News que concibe su función como la de un coordinador de seguridad pública y servicios sociales para los vecindarios, con el fin de beneficiar tanto a los residentes respetuosos de la ley como a aquellas personas con probabilidades de incurrir en actividades delictivas, buscando así prevenir la violencia y responder a ella.

Esto implica colaborar con la policía municipal, los servicios de bomberos y ambulancias, la oficina estatal de Intervención contra la Violencia Grupal –que él mismo dirigió desde 2020 hasta el mes pasado–, departamentos municipales como Parques y Recreación y Licencias e Inspecciones, así como con organizaciones locales sin fines de lucro y agencias de servicios sociales que atienden a la población de Wilmington.

“Trabajamos de forma colectiva para coordinar los servicios”, afirmó Cook. “Quiero transmitir a la comunidad un mensaje de ánimo y asegurarles que las cosas cambiarán, ya que estamos trabajando en grupo para garantizar una continuidad en la atención de aquellos individuos” en riesgo de cometer actos violentos.

“Pero vamos a brindarles la oportunidad de cambiar. Y cuando se produce ese cambio, la comunidad puede, en última instancia, recuperar su bienestar”, añadió.

Daniel Walker, subjefe de gabinete de Carney, respaldó las palabras de Cook.

“Nuestro objetivo principal es aprovechar los recursos y los grupos que ya están en funcionamiento”, señaló Walker. “Colaboraremos con proveedores comunitarios y organizaciones sin fines de lucro para potenciar sus programas existentes, adaptándolos a las necesidades identificadas en Wilmington”.