“Hay otras vías”: la oficina de seguridad de Wilmington busca proteger a los residentes hablando con personas en riesgo de violencia armada.
Los tiroteos en la vía pública han disminuido, pero siguen siendo un problema persistente. El alcalde creó una oficina para coordinar los servicios.
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La violencia sigue azotando a Wilmington.
A principios de este mes, cuatro personas recibieron disparos en una vivienda del Lado Este de la ciudad; según una concejal, dicho vecindario había sido durante mucho tiempo un foco de tráfico de drogas y otros problemas.
La noche anterior al Día de la Independencia, un hombre que dormía en el porche de su casa, en ese mismo barrio, resultó gravemente herido después de que un grupo de adolescentes presuntamente le colocara fuegos artificiales en el bolsillo trasero del pantalón y estos explotaran.
También persiste una gran tensión tras los sucesos de una noche de finales de junio, cuando la policía mató a tiros a un joven de 19 años que, al parecer, apuntó con un arma a una multitud y salió corriendo. Los residentes han organizado varias protestas, incluida una frente a la casa de la fiscal general Kathy Jennings en Wilmington, donde los manifestantes exigieron la detención del agente –cuya identidad no ha sido revelada– responsable de la muerte a tiros de Kadir Skinner.
En lo que va de año, 58 personas han recibido disparos en Wilmington –entre ellas 12 menores– y se han registrado siete homicidios. El año pasado hubo 84 víctimas de disparos y 10 homicidios. En 2024, 101 personas recibieron disparos y 25 perdieron la vida. Aunque las cifras varían cada año, la persistente violencia armada ha convertido a esta ciudad de 71,000 habitantes en una de las más violentas de Estados Unidos en términos per cápita.
“Hay personas que no se sienten seguras en sus propios hogares debido a lo que ocurre en nuestra comunidad”, declaró a WHYY News el concejal Coby Owens. “Quieren poder dejar que sus hijos pequeños vayan caminando a la cancha de baloncesto o al parque del barrio. Pero, para ser sincero, es un grupo reducido de personas el que está alterando la vida de muchísima gente”.
A lo largo de las últimas décadas, sucesivas administraciones municipales y jefes de policía han puesto en marcha numerosas estrategias para combatir la violencia letal que persiste en unos pocos barrios situados, en gran medida, alrededor del distrito comercial del centro.
Ahora, el alcalde John Carney ha creado la Oficina de Seguridad Comunitaria. Para dirigir esta unidad –que actualmente cuenta con una sola persona pero podría ampliarse– ha nombrado a John Cook, un trabajador social de larga trayectoria que recientemente lideró una iniciativa estatal destinada a convencer a personas consideradas de alto riesgo de violencia para que abandonen sus actividades delictivas.
Cook, de 45 años, quien trabaja desde la oficina de Carney en el noveno piso del Ayuntamiento, declaró a WHYY News que concibe su función como la de un coordinador de seguridad pública y servicios sociales para los vecindarios, con el fin de beneficiar tanto a los residentes respetuosos de la ley como a aquellas personas con probabilidades de incurrir en actividades delictivas, buscando así prevenir la violencia y responder a ella.
Esto implica colaborar con la policía municipal, los servicios de bomberos y ambulancias, la oficina estatal de Intervención contra la Violencia Grupal –que él mismo dirigió desde 2020 hasta el mes pasado–, departamentos municipales como Parques y Recreación y Licencias e Inspecciones, así como con organizaciones locales sin fines de lucro y agencias de servicios sociales que atienden a la población de Wilmington.
“Trabajamos de forma colectiva para coordinar los servicios”, afirmó Cook. “Quiero transmitir a la comunidad un mensaje de ánimo y asegurarles que las cosas cambiarán, ya que estamos trabajando en grupo para garantizar una continuidad en la atención de aquellos individuos” en riesgo de cometer actos violentos.
“Pero vamos a brindarles la oportunidad de cambiar. Y cuando se produce ese cambio, la comunidad puede, en última instancia, recuperar su bienestar”, añadió.
Daniel Walker, subjefe de gabinete de Carney, respaldó las palabras de Cook.
“Nuestro objetivo principal es aprovechar los recursos y los grupos que ya están en funcionamiento”, señaló Walker. “Colaboraremos con proveedores comunitarios y organizaciones sin fines de lucro para potenciar sus programas existentes, adaptándolos a las necesidades identificadas en Wilmington”.
En un comunicado, Carney destacó los “años de experiencia directa sobre el terreno de Cook al servicio de las comunidades de Wilmington. Su liderazgo y visión serán fundamentales para articular eficazmente la colaboración entre los socios comunitarios y los equipos de primera respuesta, así como para mantener nuestro enfoque integral de seguridad pública en toda la ciudad”.
Cook subrayó que acercarse a quienes están a punto de causar graves disturbios suele dar buenos resultados. Comentó que muchos de ellos crecieron sin figura paterna, han sido víctimas de la violencia y simplemente necesitan una oportunidad para encontrar su camino en la sociedad.
“Intento articular una continuidad en la atención” para ayudar a estas personas, en su mayoría hombres jóvenes, explicó, añadiendo que el objetivo es “descubrir exactamente en qué consiste su autorrealización”.
“Queremos contribuir a que descubran dónde reside su verdadera alegría, cuáles son sus aspiraciones y cómo se visualizan en el futuro. Queremos formar parte de ese proceso y hacerles ver que la violencia no es la única salida; existen otras alternativas”, afirmó Cook.
Owens calificó a Cook como una elección acertada para liderar la iniciativa.
“Al elegir a alguien como John Cook, se obtiene una combinación ideal: por un lado, comprende el funcionamiento de la administración pública y, por otro, conoce a fondo la realidad de las calles de nuestra comunidad”, señaló Owens.
“John ha realizado una labor muy positiva en nuestra comunidad en ámbitos como la reinserción social y trabajando (en intervención ante la violencia grupal), ayudando a personas que no tenían a quién más acudir. Asimismo, debemos asegurarnos de que cuente con una base sólida de apoyo para tener éxito, ya que nada de esto puede solucionarlo una sola persona”.
Shawna Flowers, cuyo hijo Aaron murió por disparos en 2008 en un caso que sigue sin resolverse, afirmó que las calles continúan en crisis. Flowers suele acudir a las escenas de los crímenes y publicar videos en las redes sociales –como este– desde el lugar donde un hombre recibió un disparo el 24 de agosto, cerca de las calles 24 y Carter, en la zona noreste de la ciudad.
Flowers elogió a Carney por crear la oficina y animó a Cook a pasar tiempo en las calles en lugar de en el Ayuntamiento.
“Hay que llegar a los hogares, lo que significa llegar a madres como yo”, dijo Flowers. “Somos nosotras quienes realmente cargamos con el trauma de la violencia día tras día. Por eso se necesita un sistema de apoyo integral. Si se quiere llegar al niño, hay que llegar a las madres”.
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