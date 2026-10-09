“Falta de interés”: personas sin hogar de Wilmington cuestionan los esfuerzos de la ciudad por proporcionar vivienda tras desalojarlas de un parque local.
La falta de plazas en albergues y de asistencia para el alquiler está contribuyendo a que más personas en Wilmington y en todo Delaware vivan en la calle.
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Mientras un tren avanza a toda velocidad por el puente situado encima, Boz Malik describe su vida cotidiana desde que fue desalojado del campamento para personas sin hogar en Christina Park. Las autoridades de Wilmington clausuraron el 15 de junio este campamento de la zona este, que contaba con la autorización municipal.
Cuando la ciudad obligó a los residentes a marcharse, prometió ayudar a proporcionar alojamiento a los desplazados. Sin embargo, meses después, algunos de ellos han vuelto a vivir en la calle.
Malik relató que recibió un vale para alojarse durante tres meses en el motel Superlodge, pero tanto él como otros antiguos residentes del parque fueron expulsados al cabo de aproximadamente un mes.
WHYY News obtuvo un folleto entregado a las personas alojadas en el Superlodge, en el que se indicaba que debían abandonar el establecimiento antes del 15 de julio.
Actualmente, él vive bajo un paso elevado cerca de la estación de tren de Amtrak y SEPTA en Wilmington.
“(Las autoridades municipales) iniciaron el proyecto, lo detuvieron, nos alojaron en hoteles, nos echaron y nos devolvieron a la calle en menos de un año”, comentó Malik. “Ahora que estamos aquí fuera, (la policía de Wilmington) no nos dice explícitamente que debamos irnos, pero nos hostigan: ‘No puedes tener esto, no puedes tener aquello. Vamos a tirar esto a la basura’”.
El alcalde de Wilmington, John Carney, anunció el pasado mes de octubre que la ciudad permitiría un campamento para personas sin hogar en Christina Park, al tiempo que prohibía dormir a la intemperie en cualquier otra zona de la ciudad.
Las autoridades comenzaron a facilitar tiendas de campaña a los residentes en abril, pero en mayo anunciaron el cierre del campamento. El parque fue acotado con vallas y vigilado por agentes de policía, mientras voluntarios ayudaban a los residentes a recoger sus pertenencias y marcharse.
Malik señaló que el paso elevado —donde no hay instalaciones para ducharse ni utilizar el baño— es objeto de operaciones de limpieza y desalojo por parte de las autoridades municipales, algo que la oficina del alcalde negó.
“Si no estás aquí con tus pertenencias cuando vienen a limpiar, lo tiran todo a la basura. No importa de qué se trate”, afirmó. “Comida, ropa —podría ser tu medicación, tu licencia de conducir o tu pasaporte—; no importa. Realmente no les importa. Es decir, es una falta de interés”.
El subjefe de gabinete, Daniel Walker, dijo que la ciudad limpia la zona a presión semanalmente para eliminar “basura, suciedad y desechos humanos”.
Frederick Allen Hodgson, un antiguo residente de Christina Park, dijo que estaba en el hospital cuando la ciudad cerró el campamento para personas sin hogar. Hodgson, quien se identificó como veterano de la guerra de Vietnam, dijo que al regresar al parque, todas sus pertenencias habían desaparecido.
“Se llevaron la tienda de campaña y todas mis cosas. Esto es todo lo que tengo”, dijo, señalando su silla de ruedas.
En el momento del cierre del campamento, la oficina de Carney informó que 52 personas habían sido reubicadas o estaban programadas para serlo en viviendas. El subjefe de gabinete, Daniel Walker, señaló que actualmente unas 20 personas se encuentran en alojamientos temporales de 90 días con propietarios privados, en refugios o en residencias grupales. Walker indicó que un centro diurno podría abrir sus puertas para enero.
Friendship House, la organización sin fines de lucro que gestionaba el campamento, informó que seguía ayudando a unos 20 antiguos residentes del parque; la mayoría de ellos se aloja en el Hope Center, un refugio para personas sin hogar del condado de New Castle.
Shyanne Miller, defensora del derecho a la vivienda y crítica de la decisión municipal de abrir y posteriormente cerrar el campamento temporal, afirmó que debería evaluarse el éxito de la iniciativa a la hora de ubicar a las personas en viviendas a largo plazo.
“La pregunta que hay que responder es: ‘¿Cuál fue el resultado? ¿Cómo funcionó? ¿Se aplicaron buenas prácticas?’”, dijo. “La respuesta es, obviamente, no”.
Kim Eppehimer, directora ejecutiva de Friendship House, señaló que el número total de personas que se quedan sin hogar en Wilmington sigue aumentando. Alrededor de una docena de personas parecían estar viviendo bajo el puente del tren. Otras más acampan en tiendas y casas rodantes en el parque de patinaje de Seventh Street. No está claro si todas ellas, o algunas, fueron residentes anteriores de Christina Park.
La falta de plazas en albergues y de ayudas para el alquiler —ya sea para mantener a las personas en sus viviendas o para cubrir los costos iniciales necesarios para conseguir una— sigue siendo un obstáculo para combatir la crisis de personas sin hogar en Wilmington y en todo el estado.
Eppehimer señaló que los fondos destinados a ayudar a las familias con dificultades en Delaware son escasos, mientras que el número de personas que buscan asistencia ha aumentado. Comentó que su línea de ayuda, que solía recibir entre 75 y 100 mensajes de voz diarios solicitando apoyo para pagar el alquiler y los servicios públicos, ahora recibe alrededor de 600 al día.
“Nuestra capacidad de acción se ha visto desbordada y no sé cómo el estado va a gestionar esta situación”, afirmó. “Creo que estamos llegando a un punto crítico en cuanto a la capacidad de las personas para conservar sus viviendas. Considero que es una señal de alerta temprana de una crisis mayor”.
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