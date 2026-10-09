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Mientras un tren avanza a toda velocidad por el puente situado encima, Boz Malik describe su vida cotidiana desde que fue desalojado del campamento para personas sin hogar en Christina Park. Las autoridades de Wilmington clausuraron el 15 de junio este campamento de la zona este, que contaba con la autorización municipal.

Cuando la ciudad obligó a los residentes a marcharse, prometió ayudar a proporcionar alojamiento a los desplazados. Sin embargo, meses después, algunos de ellos han vuelto a vivir en la calle.

Malik relató que recibió un vale para alojarse durante tres meses en el motel Superlodge, pero tanto él como otros antiguos residentes del parque fueron expulsados ​​al cabo de aproximadamente un mes.

WHYY News obtuvo un folleto entregado a las personas alojadas en el Superlodge, en el que se indicaba que debían abandonar el establecimiento antes del 15 de julio.

Actualmente, él vive bajo un paso elevado cerca de la estación de tren de Amtrak y SEPTA en Wilmington.

“(Las autoridades municipales) iniciaron el proyecto, lo detuvieron, nos alojaron en hoteles, nos echaron y nos devolvieron a la calle en menos de un año”, comentó Malik. “Ahora que estamos aquí fuera, (la policía de Wilmington) no nos dice explícitamente que debamos irnos, pero nos hostigan: ‘No puedes tener esto, no puedes tener aquello. Vamos a tirar esto a la basura’”.

El alcalde de Wilmington, John Carney, anunció el pasado mes de octubre que la ciudad permitiría un campamento para personas sin hogar en Christina Park, al tiempo que prohibía dormir a la intemperie en cualquier otra zona de la ciudad.

Las autoridades comenzaron a facilitar tiendas de campaña a los residentes en abril, pero en mayo anunciaron el cierre del campamento. El parque fue acotado con vallas y vigilado por agentes de policía, mientras voluntarios ayudaban a los residentes a recoger sus pertenencias y marcharse.

Malik señaló que el paso elevado —donde no hay instalaciones para ducharse ni utilizar el baño— es objeto de operaciones de limpieza y desalojo por parte de las autoridades municipales, algo que la oficina del alcalde negó.

“Si no estás aquí con tus pertenencias cuando vienen a limpiar, lo tiran todo a la basura. No importa de qué se trate”, afirmó. “Comida, ropa —podría ser tu medicación, tu licencia de conducir o tu pasaporte—; no importa. Realmente no les importa. Es decir, es una falta de interés”.

El subjefe de gabinete, Daniel Walker, dijo que la ciudad limpia la zona a presión semanalmente para eliminar “basura, suciedad y desechos humanos”.