Cẩm nang dành cho cử tri trẻ về cuộc tổng tuyển cử năm 2026 tại Pennsylvania

Cuộc tổng tuyển cử năm 2026 sẽ diễn ra vào thứ Ba, ngày 3 tháng 11.

Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sẽ quyết định thống đốc và phó thống đốc tiếp theo của Pennsylvania, cũng như các thành viên của Hạ viện Hoa Kỳ, Thượng viện và Hạ viện tiểu bang.

Bạn có thể tìm thêm thông tin về những ứng cử viên cho từng chức vụ và những vấn đề quan trọng trong cuộc bầu cử thông qua cẩm nang hướng dẫn cử tri chung của WHYY News.

Những ngày quan trọng

Dưới đây là các hạn chót cụ thể liên quan đến việc bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử của bang Pennsylvania.

Đăng ký cử tri: Thứ Hai, ngày 19 tháng 10

Đơn yêu cầu phiếu bầu vắng mặt/qua thư: 17:00 Thứ Ba, ngày 27 tháng 10

Nộp lại phiếu bầu vắng mặt/qua thư: 20:00 Thứ Ba, ngày 3 tháng 11

Nộp lại phiếu bầu vắng mặt của quân nhân hoặc công dân Mỹ đang sinh sống ở nước ngoài: Gửi qua đường bưu điện trước 23:59 Thứ Hai, ngày 2 tháng 11 (văn phòng bầu cử quận phải nhận được trước Thứ Tư, ngày 10 tháng 11)

Khi nào tôi có thể đăng ký bầu cử?

Bất kỳ ai cũng có thể đăng ký bầu cử miễn là họ là công dân Hoa Kỳ ít nhất 30 ngày trước ngày bầu cử, là cư dân của Pennsylvania và đủ 18 tuổi vào hoặc trước Ngày bầu cử. Điều đó có nghĩa là học sinh lớp 12 hiện tại và những người 17 tuổi sẽ đủ 18 tuổi vào hoặc trước ngày 3 tháng 11 có thể đăng ký bỏ phiếu trực tuyến hoặc qua đường bưu điện.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng: những người đang bị giam giữ vì bị kết án về tội trọng (felony) không được quyền bỏ phiếu. Những người đã bị kết án về tội trọng nhưng đã được thả hoặc sẽ được thả trước cuộc bầu cử tiếp theo thì đủ điều kiện bỏ phiếu theo luật Pennsylvania.

Phiếu bầu qua thư và phiếu bầu vắng mặt

Bất kể những tranh cãi pháp lý gần đây xung quanh sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Donald Trump về việc hạn chế bỏ phiếu qua thư, vốn đã bị Tòa án Tối cao Hoa Kỳ chặn lại, cử tri vẫn có thể yêu cầu phiếu bầu qua thư và phiếu bầu vắng mặt.

Hạn chót để yêu cầu phiếu bầu qua thư hoặc phiếu bầu vắng mặt là 5 giờ chiều thứ Ba, ngày 27 tháng 10. Nếu bạn bỏ lỡ hạn chót này và không thể bỏ phiếu trực tiếp vào Ngày bầu cử, bạn có thể yêu cầu phiếu bầu vắng mặt khẩn cấp.

Phiếu bầu qua thư hoặc phiếu bầu vắng mặt đã được điền hoàn chỉnh phải được các ban bầu cử cấp quận nhận trước 8 giờ tối Ngày bầu cử.

Bạn có thể tìm thêm thông tin về bỏ phiếu qua thư trong hướng dẫn bỏ phiếu qua thư của WHYY News.

Tôi chưa đủ tuổi bỏ phiếu. Tôi có thể tham gia bằng cách nào?

Chương trình “Tham gia ở tuổi 17” của Pennsylvania cho phép thanh thiếu niên 17 và 18 tuổi làm việc tại các điểm bỏ phiếu vào Ngày Bầu cử với vai trò là người kiểm tra máy bỏ phiếu, thư ký bầu cử hoặc thông dịch viên song ngữ.

Các vị trí được trả lương dành cho học sinh đáp ứng các tiêu chí sau:

Từ 17 tuổi trở lên vào ngày bầu cử

Là công dân Hoa Kỳ và cư trú tại Quận Philadelphia

Có thành tích học tập xuất sắc theo đánh giá của nhà trường

Có chữ ký cho phép của hiệu trưởng, giáo viên và phụ huynh/người giám hộ

Nguồn thông tin dành cho cử tri trẻ ở Pennsylvania

Một số tổ chức có trụ sở tại Pennsylvania cam kết cung cấp các nguồn lực thiết yếu cho cử tri trẻ và cử tri lần đầu đi bầu trước và sau cuộc tổng tuyển cử. Những tổ chức đó bao gồm:

PA Youth Vote

Là một tập thể phi đảng phái gồm các nhà tổ chức cộng đồng, nhà giáo dục và thanh thiếu niên, PA Youth Vote hoạt động nhằm tăng cường sự tham gia và giáo dục công dân trên toàn tiểu bang. Bằng cách hợp tác với các trường học và nhà giáo dục, họ mang đến cho học sinh cơ hội định hướng tương lai của mình thông qua việc bỏ phiếu và giáo dục công dân. PA Youth Vote cung cấp các nguồn lực hỗ trợ đăng ký cử tri, tìm hiểu về các chức vụ và ứng cử viên trong danh sách bầu cử và tìm địa điểm bỏ phiếu.

Thanh thiếu niên có thể tham gia PA Youth Vote trước khi tròn 18 tuổi thông qua các chương trình đội trưởng và đại sứ. Sinh viên đại học cũng có thể đăng ký thực tập.

Vote That Jawn

Khởi xướng vào năm 2018 như một phong trào tự phát do giới trẻ dẫn dắt, Vote That Jawn hướng đến mục tiêu thu hút thêm cử tri trẻ tham gia bỏ phiếu. Nhóm tổ chức các sự kiện cùng với các tổ chức cộng đồng khác để khuyến khích sự tham gia bầu cử. Để tham gia, học sinh có thể viết bài cho blog của nhóm và tự tổ chức các chiến dịch đăng ký cử tri bằng cách sử dụng các nguồn tài nguyên trực tuyến của Vote That Jawn.

Nhóm cũng cung cấp các nguồn tài liệu cho học sinh muốn cập nhật thông tin về các cuộc bầu cử sắp tới và các ứng cử viên tranh cử.

Hàng năm, Vote That Jawn vinh danh các nhà văn trẻ thông qua Giải thưởng Tưởng niệm Erinda Sheno, trao tặng những tác phẩm xuất sắc về bầu cử, dân chủ, nhập cư hoặc cuộc sống ở Philadelphia.

Committee of 70

Lần đầu tiên đi bỏ phiếu có thể khiến nhiều người lo lắng, vì vậy Committee of 70— một tổ chức phi đảng phái cam kết vận động chính sách công và thúc đẩy sự tham gia của công dân — tổ chức các cuộc bầu cử giả định để giúp mọi người có trải nghiệm thực tế với quy trình dân chủ.

Tổ chức phi lợi nhuận này cũng cung cấp cẩm nang hướng dẫn bỏ phiếu 101, cẩm nang ứng cử viên, thông tin về cải cách bầu cử và chương trình WeVote For Democracy, khuyến khích các doanh nghiệp, lãnh đạo cộng đồng và các quan chức được bầu thúc đẩy việc bỏ phiếu.

Vote16 PA

Một sáng kiến ​​vận động chính sách do giới trẻ dẫn dắt, Vote16 PA được thành lập bởi Quỹ vì Phụ nữ và Trẻ em gái, tập trung vào việc thông qua luật cho phép học sinh 16 và 17 tuổi ở Pennsylvania được bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử hội đồng trường học. Nhóm này tổ chức các sự kiện và cung cấp cho học sinh và trường học các nguồn tài liệu về tầm quan trọng của giáo dục công dân và quyền bầu cử.

Các nhóm công dân trong trường đại học

Hàng chục trường đại học ở Pennsylvania có các tổ chức chuyên biệt nhằm tăng cường giáo dục và đăng ký cử tri.

Hãy tham khảo Penn Leads the Vote, SwatVotes, Temple Votes, Penn State Votes và PittVotes hoặc liên hệ với trường của bạn để xem họ có tổ chức chuyên biệt về vận động cử tri hay không.

Lời tòa soạn: Câu chuyện này là một phần trong loạt bài về Sự tham gia của thanh niên vào các hoạt động công dân, được tài trợ bởi Quỹ William Penn. WHYY News sản xuất nội dung tin tức độc lập, dựa trên sự thật dành cho khán giả ở khu vực Đại Philadelphia, Delaware và Nam Jersey.