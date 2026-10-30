宾夕法尼亚州2026年大选青年选民指南

2026年11月3日（星期二），宾夕法尼亚州将举行中期选举。

本次中期选举将选出宾夕法尼亚州下一任州长、副州长，以及联邦众议员、州参议员和州众议员。

关于各位候选人参选职位、本次选举关键事项的更多详情，可查阅WHYY新闻推出的选民指南。

一、重要日期

以下是2026年宾夕法尼亚州大选的重要截止日期。

选民登记截止日期： 10月19日（星期一）

邮寄选票及缺席选票申请截止日期： 10月27日（星期二）下午5点

邮寄选票及缺席选票送达截止日期： 11月3日（星期二）晚上8点

军人及海外选民缺席选票： 必须在11月2日（星期一）晚上11:59前寄出，县选举办公室须在11月10日（星期二）前收到选票。

二、什么时候可以登记成为选民？

符合以下条件的人士可以在宾夕法尼亚州登记成为选民：在选举日前至少30天已取得美国公民身份、符合宾州的居住要求，并且在选举日当天或之前年满18岁。

这意味着，即使目前只有17岁，只要在11月3日当天或之前满18岁，就符合登记投票的年龄要求。例如，符合条件的高中毕业班学生，可以通过网络或邮寄方式登记成为选民。

不过，根据宾州法律，因重罪正在监狱服刑的人士不能投票。曾被判重罪、但已经获释或将在下一次选举前获释的人士，则可能依法享有投票资格。

三、邮寄选票与缺席选票

尽管美国总统特朗普 此前发布的限制邮寄投票行政命令引发法律争议，并遭美国最高法院阻止实施，但选民仍然可以按照现行规定申请邮寄选票或缺席选票。

申请邮寄选票或缺席选票的截止时间为10月27日（星期二）下午5点。如果错过这一截止日期，且因符合规定的紧急情况无法在选举日亲自投票，仍可能有资格申请紧急缺席选票

所有填写完成的邮寄选票或缺席选票，必须在11月3日选举日晚上8点前送达所在县的选举委员会。

有关邮寄投票的详细步骤，可参阅WHYY News的邮寄投票操作指南。

四、还不到投票年龄，如何参与选举？

宾州推出的“17岁参与选举计划”，允许17岁和18岁的年轻人在选举日到投票站工作，担任投票设备检查员、选务文员或双语翻译员等职务。

这些岗位均为有薪职位，申请学生需要符合以下条件：

选举日当天年满17岁。

是美国公民，且为费城县居民。

在校表现优良，并获得学校认可。

获得校长、教师及家长或监护人的签字许可。

五、宾州年轻选民可以利用的资源

宾州有多个组织致力于为年轻人及首次投票者提供必要资源，不仅帮助他们为大选做好准备，也鼓励他们长期参与公共事务。

宾州青年投票组织

是一个无党派组织，由社区组织者、教育工作者和年轻人共同组成，致力于在宾州推广公民教育，提高年轻人的公共事务参与度。

该组织与学校和教师合作，为学生提供参与公民事务及投票活动的机会，鼓励年轻人积极影响自己的未来。PA Youth Vote还提供选民登记、候选人研究及投票站查询等资源。

尚未年满18岁的年轻人，可以通过团队队长计划（Team Captain Program）和青年大使计划（Ambassador Program）参与活动。大学生还可以申请实习机会。

费城青年投票倡议组织

Vote That Jawn于2018年以青年主导的快闪活动形式成立，旨在鼓励更多首次投票的年轻人走进投票站。

该组织与其他社区机构合作举办各类活动，鼓励公众积极参与选举。学生可以为其博客撰稿，也可以利用该组织提供的线上资源，自行组织选民登记活动。

此外，该组织还为学生提供即将举行的选举及候选人相关资讯，帮助他们及时了解选举动态。

Vote That Jawn每年还设立Erinda Sheno纪念奖（Erinda Sheno Memorial Prize），表彰围绕投票、民主、移民或费城生活等主题创作优秀作品的年轻作者。

七十人委员会

对于首次投票的年轻人来说，投票过程可能令人感到陌生甚至紧张。因此，致力于公共政策倡议和公民参与的无党派组织“七十人委员会”（Committee of Seventy），专门举办模拟选举，让学生通过实践熟悉民主选举流程。

宾州16岁投票倡议

Vote16 PA是一个由年轻人主导的倡议项目，由The Fund for Women and Girls发起，旨在推动宾州通过相关立法，允许16岁和17岁的青少年参与学校董事会选举（School Board Elections）。

该组织还举办各类活动，并为学生和学校提供教育资源，帮助年轻人认识公民参与及投票的重要性。

大学校园公民参与组织

宾州数十所大学设有专门的学生组织，致力于推广选民教育、协助学生登记投票，并鼓励大学生积极参与公共事务。

学生可以关注以下校园组织：Penn Leads the Vote, SwatVotes, Temple Votes, Penn State Votes and PittVotes，或者向自己所在学校查询是否设有专门的选民参与机构。

六、大选前的公民参与活动

以下是几项围绕公民参与和公共事务举办的活动。

宾州校园投票挑战计划

活动时间：持续进行中

这是一项无党派计划，旨在提高宾州各大学校园的学生投票率及公民参与度。

学生可以查询自己所在学校是否参与该计划，或者了解如何加入。

编辑说明

本文属于由威廉·佩恩基金会（William Penn Foundation）资助的“青年公民参与”（Youth Civic Engagement）系列报道。WHYY News面向大费城地区、特拉华州及新泽西州南部读者，提供独立、以事实为依据的新闻报道。